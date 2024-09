UBIJEN KOMANDANT VAZDUŠNIH SNAGA HEZBOLAHA: Sarour rukovodio brojnim napadima na Izrael

Komandant vazdušnih snaga Hezbolaha Muhamad Husein Sarour ubijen je u izraelskom vazdušnom udaru u libanskoj prestonici Bejrutu, potvrdile su danas oružane snage Izraela (IDF).

Kako se navodi u saopštenju izraelske vojske, Sarour je rukovodio i komandovao brojnim vazdušnim napadima na Izrael, uključujući one izvedene dronovima sa eksplozivom i krstarećim raketama, prenosi Tajms of Izrael.

The IDF has officially confirmed the liquidation of Hezbollah air force commander Mohammad Hasin Sarour in Beirut. pic.twitter.com/bIYEa8LvRP