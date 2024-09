POLICIJSKI ČAS, PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA Uragan opustošio Floridu, prizori su ZASTRAŠUJUĆI: Odigraće se scenario koji se ne može preživeti (VIDEO)

Uragan Helena oslabio je i spao na kategoriju 1, sa maksimalnom brzinom od 120 kilometara na čas, ali zvaničnici su rekli da su uslovi i dalje opasni po život i pozvali su ljude da ostanu u skloništima, objavio je danas Nacionalni centar za uragane (NHC).

Oluja se pomerala na sever od Floride do Džordžije i bila je oko 160 kilometara od Auguste i 65 kilometara od Mejkona u Džordžiji i kretala se brzinom od oko 48 kilometara na sat, saopštio je centar za uragane u Majamiju jutros u četiri sata, prenosi AP.

Helena je sinoć stigla na severozapad Floride kao oluja kategorije 4.

Zvaničnici su pozvali stanovnike da poslušaju naredbe o obaveznoj evakuaciji ili će se suočiti sa usletima opasnim po život. - Odigraće se scenario koji se stvarno ne može preživeti u obalnom području - upozorio je pre udara uragana direktor NHC-a Majkl Brenan, s vodom koja može uništiti zgrade i nositi automobile.

Izdato upozorenje i o poplavama

Najmanje šest osoba poginulo je u nevremenu kada je uragan Helena pogodio SAD, za koji Si-En-En (CNN) navodi da je najjači koji je ikad pogodio oblast Big Bend na Floridi.

Nacionalni centar za uragane u Majamiju saopštio je da je Helena sinoć pogodila obalu blizu ušca reke Ausila u oblasti Big Benda u Meksičkom zalivu. Brzina vetra bila je 225 kilometara na čas.

🌪️ Hurricane Helene slams Florida as a powerful Category 4 storm.#HurricaneHelene #StormAlert #Tampa #Florida #Hurricane



Power outages in the state have surpassed 1 million and continue to rise. The threat to lives and property remains severe as Helene moves inland, bringing… pic.twitter.com/Jb54iL9uHy — The UnderLine (@TheUnderLineIN) 27. септембар 2024.

Zbog Helene vlasti su izdale upozorenja o uraganima i poplavama koja su se proširila do severne Džordžije i zapadne Severne Karoline.

U pet država proglašena vanredna situacija

Više od milion domova i preduzeća ostalo je bez struje na Floridi i više od 50.000 u Džordžiji. Guverneri američkih saveznih država Floride, Džordžije, Alabame, Severne Karoline i Virdžinije proglasili su vanrednu situaciju u svojim državama.

Jedna osoba je poginula na Floridi kada je saobraćajni znak pao njen automobil, a prijavljeno je da su dve osobe poginule u južnoj Džordžiji.

U planinama Severne Karoline palo je i do 25 centimetara kiše.

Members of the Pasco Sheriff’s Office, including Sheriff Chris Nocco, and our partners at Pasco County Fire Rescue continue water rescue efforts along the US19 corridor. pic.twitter.com/d7qPYzXcDJ — Pasco Sheriff (@PascoSheriff) 27. септембар 2024.

Upozorenja za tornado, uveden i policijski čas

Meteorolog Dilan Lask rekao je da je Nacionalna meteorološka služba izdala sinoć upozorenje na tornado za okrug Viler u Džordžiji. Rekao je da je to jedno od 12 upozorenja na tornado za samo nekoliko sati.

U mnogim gradovima i okruzima na jugu Džordžije uveden je policijski čas tokom noći.

- Ovo je jedna od najvećih oluja koju smo ikada imali - rekao je guverner Džordžije Brajan Kemp.

Izdati su nalozi za evakuaciju duž obale Meksičkog zaliva u nižim oblastima oko Talahasija, Gejnsvila, Sidar Kija, Lejk Sitija, Tampe i Sarasote na Floridi.

U školama otkazane nastave, zatvoreni aerodromi

Meteorološka služba prognozirala je olujne udare i upozorila da bi oni mogli da budu "katastrofalni" u zalivu Apalači kod obale Floride.

Škole u tom okrugu i više univerziteta otkazale su nastavu, a zatvoreni su aerodromi u Tampi, Talahasiju i Klirvoteru.

Helena je u sredu izazvala poplave u delovima meksičkog poluostrva Jukatan. Na zapadu Kube, zbog uragana je više od 200.000 domova i preduzeca ostalo bez struje.

Za Atlantu Helena bi mogao da bude najgori uragan koji je pogodio grad u poslednjih 35 godina, rekao je profesor meteorologije na Univerzitetu Džordžija Maršal Šepard.

Autor: Jovana Nerić