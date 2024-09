Ovako izgleda život zatvorenika u Teksasu, državi gde se pogubi najviše osuđenika na smrt u Americi

Zatvorski sistem u Teksasu, poznat je po tome što je izvršio najviše smrtnih kazni od bilo koje druge američke savezne države.

Sada ovaj model privlači pažnju britanske Laburističke partije, koja razmatra uvođenje sistema zasnovanog na bodovima za dobro ponašanje zatvorenika.

Kako je preneo "Dailymail", ovaj model omogućava zatvorenicima da skrate svoje vreme iza rešetaka kroz učešće u obrazovnim i rehabilitacionim programima.

Britanski premijer Kir Starmer je nedavno uveo šemu ranijeg puštanja zatvorenika u Engleskoj i Velsu, u pokušaju da se izbori sa prenatrpanošću zatvora. Međutim, 37 kriminalaca je greškom pušteno, što je izazvalo veliku zabrinutost u javnosti.

U nastojanju da se smanji broj ponovnih prekršaja, britanski ministri sada razmatraju teksaški sistem umesto izgradnje novih zatvora.

Još 2007. godine, teksaški zatvori su bili na sličan način prepuni, ali su investicije u obrazovne i programe za lečenje zavisnosti za zatvorenike dovele do uštede od dve milijarde dolara za tu američku državu i smanjenja broja zatvorenika za 15 odsto od 2007. do 2023.

Od aprila ove godine, evidentirano je da se u teksaškim zatvorskim ustanovama nalazi 132.955 zatvorenika – što je najveća zatvorska populacija u bilo kojoj američkoj državi – u poređenju sa zatvorskom populacijom u Engleskoj od 88.521 ovog meseca.

