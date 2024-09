Ubijen lider Hezbolaha! Oglasila se Izraelska vojska - ovo su detalji napada u Bejrutu

Izraelska vojska objavila je da je šef Hezbolaha Hasan Nasralah ubijen u jučerašnjem vazdušnom napadu u Bejrutu.

"Hasan Nasralah više neće moći da teroriše svet", napisao je IDF na Iksu.

Da podsetimo, lider Hezbolaha Hasan Nasralah bio je sinoć nedostupan nakon izraelskih udara na južna predgrađa Bejruta, rekao je izvor blizak libanskoj oružanoj grupi za Rojters.

Nekoliko sati nakon udara, Hezbolah nije dao izjavu o njegovoj sudbini.

IDF je dodao da je takođe ubio Ali Karakija, komandanta Hezbolahovog južnog fronta.

Najnoviji napadi usledili su nekoliko sati pošto je izraelski premijer Benjamin Netanijahu na Generalnoj skupštini UN izjavio da njegova zemlja ima pravo da nastavi vojnu kampanju sve dok Hezbolah nastavlja da bira put rata.

Jučerašnji napadi na Bejrut, daleko najjači od početka eskalacije sukoba, označavaju oštru eskalaciju konflikta, navodi Rojters.

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world.