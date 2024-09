UŽAS U TEKSASU: Majka primetila da joj se sin prekomerno ZNOJI, a onda je usledio ŠOK - Ubrzo je u dvorištu pronašla ljudsko STOPALO!

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Jay Janner/Austin American-Statesman via AP | |

Prema pisanju medija, Sandra Ozment videla je u subotu ujutru kako njen sin Ričard Taner Ozment stoji napolju i da je veoma znojav.

Probala je da prođe pored njega, ali se on isprečio ispred nje i nije joj to dozvolio, navodi se u tužbi. Ona ga je odgurnula i došla do jezivog otkrića - videla je ljudsko stopalo kako leži na zemlji u njihovom dvorištu.

"Šta si to uradio?", viknula je Sandra sinu, otrčala u kuću i zaključala se do dolaska policije.

Njen suprug je pozvao policiju, uprkos tome što ga je Ozment molio da to ne čini. Nakon bekstva policija ga je uhapsila nedaleko od kuće.

On je optužen za ubistvo majke Mikejle Bruker (38), koja je prema rečima šerifa, ubijena mačetom i betonskim blokom.

Mikejla je bila veoma teško povređena ali i dalje živa kada je policija stigla na imanje, gde je Ozment živeo u kući pored svojih roditelja, nakon što je nedavno pušten na uslovnu slobodu. Šerif je rekao da je Ozment osuđen na 40 godina zatvora na osnovu prethodne krivične presude i da je služio oko 10 godina pre nego što je uslovno pušten pre nekoliko meseci.

Ona je prebačena u bolnicu, ali je nažalost preminula.

Prema rečima policije, žrtva i osumnjičeni su se poznavali, ali nije poznata priroda njihovog odnosa.

Za sada nije poznato šta je dovelo do napada.

Autor: Iva Besarabić