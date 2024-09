Izraelci upadaju u Liban? 'Američki ministar eksplodirao nakon vesti o likvidaciji Nasralaha'

Prema tvrdnjama dvojice američkih službenika, moguće je da će započeti ili su tek započele "male operacije ili ulazak preko granice" izraelskih vojnika u Liban, prenosi ABC News.

Čini se da Izrael još nije do kraja odlučio hoće li pokrenuti kopnenu operaciju, ali je spreman za nju, rekli su službenici. Ako dođe do kopnene operacije, njen opseg će verovatno biti ograničen, rekli su izvori. Ključ je ispunjenje obećanja Izraelcima da će se desetine hiljada raseljenih iz severnog Izraela moći vratiti kući. Da bi se to postiglo, obezglavljivanje Hezbolaha nije dovoljno, rekli su službenici.

Američki službenici obavešteni su "u zadnjem trenutku" o atentatu na vođu Hezbolaha Hasana Nasralaha pre nego što se dogodio vazdušni napad, rekli su oni.

Američki ministar odbrane Lojd Ostin eksplodirao je kada ga je izraelski ministar odbrane Joav Galant obavestio o Nasralahu, otkrili su.

"SAD snosi puno rizika za događanja u regiji, a nije dobio obaveštenje da se na vreme pripremi za moguće neprijateljske odgovore na atentat, što se nije svidelo američkim službenicima", rekli su.

Jedan od službenika istakao je da bi američki "interesi u regiji mogli biti teško oštećeni" ako američki službenici izgube kontakte s Izraelcima te da u ovom trenutku SAD ima dovoljno tolerancije.

Izvori su rekli da je Nasralah do samog kraja zahtevao da se prekid vatre Hezbolaha veže uz prekid vatre u Gazi.

Diplomatija ostaje jedino održivo dugoročno rešenje, čak i ako vojna akcija pripremi teren za to, rekli su službenici.

Izraelska vojska saopštila je da je tokom noći pogodila desetine ciljeva Hezbolaha u Libanu.

Gađali su, između ostalog, raketne sisteme koji su bili usmereni prema izraelskoj teritoriji te infrastrukturu u kojoj je skriveno oružje.

Na Iksu je IDF objavio video kompilaciju napada koje su dosad izveli na raznim lokacijama širom Libana.

Sky News je objavio da su juče na severnoj granici s Libanom snimljeni izraelski tenkovi. Ranije je IDF potvrdio da je u toku mobilizacija dodatna tri bataljona rezervnih vojnika koji će služiti širom zemlje.

Dve brigade su poslali u severni Izrael da se pripreme za moguću kopnenu invaziju. Pre nekoliko dana najviši izraelski službenici nagovestili su mogućnost kopnenog upada u Liban, kao podrška žestokim vazdušnim udarima koji traju od ponedeljka.

CNN pak javlja kako su dva visoka američka službenika izjavila kako SAD vidi mogućnost ograničenog kopnenog upada izraelske vojske u Liban.

Podsetimo, u izraelskim vazdušnim napadima u petak je ubijen vođa libanske milicije Hezbolah Hasan Nasralah, koji je pune 32 godine bio jedan od najvećih suparnika Države Izrael.

Autor: Marija Radić