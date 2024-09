Pojavio se snimak IZVLAČENJA TELA VOĐE HEZBOLAHA: Podižu ga iz ogromne rupe koju je napravila izraelska bomba, leš je netaknut (VIDEO)

Snimak izvlačenja tela ubijenog vođe Hezbolaha Hasana Nasralaha iz ruševina u Bejrutu

Na društvenim mrežama pojavio se snimak izvlačenja tela Hasana Nasralaha, vođe Hezbolaha koji je u petak ubijen u izraelskom vazdušnom napadu u južnom predgrađu libanske prestonice Bejruta.

Klip je na društvenoj mreži X (bivši Tviter) objavio i Amihaj Stajn, dopisnik izrealskog javnog medijskog servisa Kan.

Na snimku se vidi kako dizalica podiže leš obomtan belim pokrovom iz iz ogromne rupe koju je načinila izraelske bomba.

The body of Hezbollah's Nasrallah, has been recovered from the rubble pic.twitter.com/21QzUa7T5k