IZRAELSKE SNAGE UŠLE U LIBAN! Vojska Tel Aviva sprovodi tajne akcije, zvaničnik sve priznao

Situacija na Bliskom istoku gotovo svakog trenutka preti da dodatno eskalira, imajući u vidu da Izrael sprovodi žestoke napade na Liban.

Jutros je granatiran i centar glavnog grada Bejruta, pri čemu su ubijeni lideri Hamasa i Narodnog fronta za oslobođenje Palestine. Sve ovo pomno prati Amerika, koja strahuje od sledećeg postupka Irana.

Uoči mogućeg kopnenog napada na Liban, izraelske specijalne snage već sprovode istražne operacije unutar Libana.

Izraelski zvaničnik rekao je za "NBC News" da su operacije pokrenute u južnom Libanu.

Spomenute operacije osmišljene su za prikupljanje obaveštajnih podataka i ispitivanja položaja Hezbolaha. On tvrdi da takve operacije traju mesecima i da ne znače nužno skori početak kopnenog napada.

Prvo obraćanje zamenika šefa Hezbolaha: Spremni smo!

Zamenik generalnog sekretara Hezbolaha Naim Kasem obratio se pristalicama i poručio da Izrael vrši masakre nad civilima u Libanu uz punu podršku SAD. On je obećao da će grupa nastaviti da se bori protiv Izraela, kao i da je spremna za kopnenu ofanzivu, ukoliko do nje dođe.

"He was loved by the people"



Hezbollah deputy chief Sheikh Naim Qassem offers condolences to Ayatollah Khamenei over the martyrdom of Sayyed Hassan Nasrallah, also mentioning the characteristics of the martyred Hezbollah leader. pic.twitter.com/AF8SC7JB15 — Press TV 🔻 (@PressTV) 30. септембар 2024.

-Prilično smo spremni ako Izraelci žele kopneni upad, snage otpora su spremne na to. Pripremili smo se i spremni smo. Izraelski neprijatelj neće postići svoje ciljeve - rekao je on i najavio da će novi vođa Hezbolaha uskoro biti izabran.

UNHCR: Više od 100.000 ljudi iz Libana prešlo u Siriju

Više od 100.000 ljudi prešlo je u Siriju iz Libana otkako je sukob između izraelskih snaga i libanske grupe Hezbolah eskalirao ovog meseca, saopštio je danas visoki komesar UN za izbeglice Filipo Grandi.

Među izbeglicama ima i libanskih i sirijskih državljama, napisao je on na društvenoj mreži X.

Hitan sastanak ministara spoljnih poslova EU zbog eskalacije situacije u Libanu

Šef evropske diplomatije Žozep Borelj sazvao je za večeras hitan neformalni sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije o odgovoru EU na najnoviju eskalaciju situacije u Libanu, rekao je portparol EU Peter Stano.

-U svetlu pogoršanja situacije, visoki predstavnik je za večeras sazvao vanredni sastanak ministara spojnih poslova putem video-konferencije kako bi razgovarali o situaciji u Libanu - rekao je Stano, prenosi agencija RIA Novosti.

Izraelski tenkovi kod granice sa Libanom

Izraelski tenkovi već se nalaze u blizini granice sa Libanom.

Izraelci već ulazili u tunele Hezbolaha, sve je spremno za kopnenu ofanzivu?

Izraelske specijalne snage izvele su male, ali ciljane napade na južni Liban, prikupljajući obaveštajne podatke o Hezbolahu uoči mogućeg kopnenog upada koji bi mogao da da se dogodi ove nedelje, navodi Vol strit žurnal.

Prema informacijama ovog lista, upravo te racije mogu biti priprema za kopnenu ofanzivu.

#BREAKING Israeli special forces have been carrying out small, targeted raids into southern Lebanon, gathering intelligence on Hezbollah ahead of a possible ground incursion that could come as soon as this week: WSJ — Guy Elster (@guyelster) 30. септембар 2024.

FT: Izraelski obaveštajci prikupljaju podatke o Hezbolahu pomoću satelita, dronova...

Izraelski obaveštajci godinama prikupljaju obaveštajne podatke o libanskoj militantnoj grupi Hezbolah koje je Izrael mogao da koristi za napade poslednjih sedmica na Liban, a Tel Aviv je u obaveštajnim operacijama koristio satelite, dronove i druge sajber alate, piše Fajnenšel tajms.

List navodi da, kako se povećavala moć Hezbolaha, tako povećavala i sposobnost Izraela da prati pripadnike te grupe.

Dodaje se da izraelska vojska čak ima specijalnu jedinicu koja je zadužena za obradu dobijenih informacija o Hezbolahu.

Iran: Kriminalni postupci Izraela neće proći bez odgovora

Ministarstvo spoljnih poslova Irana saopštilo je danas da za zemlja neće ostaviti bez odgovora "kriminalne" postupke Izraela.

-Iran neće ostaviti nijedan od kriminalnih akata Izraela bez odgovora - rekao je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Naser Kanani na današnjoj konferenciji za novinare i precizirao da se to odnosi na likvidacije vođe Hezbolaha Sajeda Nasralaha i zamenika komandanta Revolucionarne garde Irana Abasa Nilforušana u Libanu, prenosi Rojters.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan osudio je izraelske napade na regionalne saveznike Teherana, navodeći da Izraelu ne treba dozvoliti da napada zemlje iranske "osovine otpora" jednu za drugom i uz upozorenje da takve akcije neće ostati bez odgovora.

CNN navodi da je neimenovani američki zvaničnik rekao da je Bajdenova administracija zabrinuta da bi Iran mogao da napade Izrael nakon ubistva vođe Hezbolaha Hasana Nasralaha.

Izvor CNN navodi da su u toku pripreme za zajedničku odbranu, a mediji, bez preciznih podataka ocenjuju da to uključuje "promene u vojnoj poziciji Sjedinjenih Američkih Država", preneo je Tajms of Izrael.

Lider Hamasa ubijen u Libanu

Palestinska grupa Hamas saopštila je da je u izraelskom vazdušnom napadu na Liban danas ubijen njen lider u Libanu Fateh Šarif Abu el-Amin zajedno sa suprugom, sinom i ćerkom.

Head of the Teachers' Union at UNRWA in Lebanon Fateh Al-Sharif, along with his wife, son and daughter were murdered in an Israeli airstrike that struck their home in the Al-Bass refugee camp in Sour, southern Lebanon. pic.twitter.com/ehkf4DVcg4 — Palestine Highlights (@PalHighlight) 30. септембар 2024.

Izraelci uništili dron iznad mora

Izraelska vojska je na svom Telegram kanalu izvestila da je presrela bespilotnu letelicu, koja je pala u izraelske teritorijalne vode na severu.

Meta je navodno bilo gasno polje Kariš, koje pripada Izraelu u sklopu dogovora postignutog s Libanom oko spornih voda 2022. godine.

Ubijene vođe PFLP u Libanu

Narodni front za oslobođenje Palestine (PFLP) objavio je da su trojica njegovih vođa ubijena u izraelskom napadu na centar Bejruta, što će biti prvi put da je izraelska vojska napala centar glavnog grada Libana od 2006. godine.

Narodni front za oslobođenje Palestine (PFLP), militantna grupa koja učestvuje u borbi protiv Izraela, saopštila je da su tri lica na visokim pozicijama ubijena u napadu u Bejrutu, a prvi snimci sa mesta događaja pokazuju da su dva sprata stambene zgrade potpuno raznesena.

Izraelci napali centar Bejruta

Rano jutro su izraelske snage pokrenule napad na Bejrut, izveden pomoću drona.

Izrael je ranije udare na glavni grad Libana ograničio na njegova južna predgrađa. Izraelske bespilotne letelice veći deo nedelje su bile iznad Bejruta, dok su gradom odjekivale glasne eksplozije.

כלי טייס בלתי מאוייש שעשה את דרכו למרחב המים הכלכליים של ישראל בצפון הארץ- ועל פי הערכות שוגר לכיוון אסדת "כריש"- יורט בהצלחה על ידי לוחמי ההגנה האווירית. גורם ביטחוני ציין שהכלי יורט הרחק מהאסדה. בגלל שהיירוט היה בעומק הים, לא הופעלו התראות על פי מדיניות — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) 30. септембар 2024.

Vazdušni napad u ponedeljak ujutru usledio je nakon što je libansko ministarstvo zdravlja saopštilo da je 105 ljudi ubijeno, a još 359 povređeno u izraelskim napadima širom zemlje u nedelju. Više od 1.000 Libanaca je ubijeno i 6.000 ranjeno u protekle dve nedelje, navodi se u saopštenju, ne navodeći koliko je civila. Vlada je saopštila da je milion ljudi - petina stanovništva - napustilo svoje domove.

Vazdušni napadi na položaje Huta u Jemenu

Izrael je u nedelju pokrenuo talas vazdušnih napada na ciljeve Huta u Jemenu, što je samo podgrejalo strah širenja razornog regionalnog sukoba na više frontova.

U napadu na luku Hodejda u Jemenu učestvovalo je desetine izraelskih aviona. Po svemu sudeći izgleda da su ciljevi bili pogoni za gorivo, elektrane i dokovi u lukama Ras Isa i Hodejda.

Autor: Snežana Milovanov