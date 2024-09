Izbegavajući rizik od eskalacije, Bajden je poslušao savete svojih obaveštajnih savetnika i ispunio obaveze bilo kog predsednika da smanji opasnost od nuklearnog rata

Svet se približava totalnom sukobu između supersila, ocenio je stručnjak za međunarodnu politiku Dejvid Ignatijus u autorskom tekstu za Vašington post.

On je podsetio da je američki predsednik Džozef Bajden prošle nedelje "umesto da rizikuje odmazdu Rusije" izbegao zahtev ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da upotrebi američke rakete za gađanje ciljeva duboko na teritoriji Rusije.

"Ukrajinske pristalice rugaju se Bajdenovom oprezu, tvrdeći da je to znak slabosti. Ali ova kritika je preoštra. Ne bi trebalo da želimo usijanu glavu u Beloj kući.

Izbegavajući rizik od eskalacije, Bajden je poslušao savete svojih obaveštajnih savetnika i ispunio obaveze bilo kog predsednika da smanji opasnost od nuklearnog rata", navodi se u tekstu.

Po njegovom mišljenju, Bajden bi trebalo da preduzme druge agresivne korake da podrži Ukrajinu, čak i ako odbije da izvrši udare dugog dometa pomoću raketa ATACMS.

