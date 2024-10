Eksplozija kod izraelske ambasade u Stokholmu: Jake policijske snage na licu mesta, pronađeno oružje (FOTO)

Velika policijska akcija je u toku kod izraelske ambasade u Stokholmu. Prema izveštajima, policija je pronašla oružje i čauru.

"U oblasti se čula eksplozija, a mi smo tamo i vršimo provere", rekla je portparolka policije Nadja Norton.

Policija se nalazi kod izraelske ambasade u Strandvegen ulici u Stokholmu sa nekoliko policijskih vozila, nakon što je prijava stigla nešto pre 18 časova u utorak uveče.

Pronađeni oružje i čaura

Prema izveštajima TV4 Nyheterna, policija sumnja da se dogodila pucnjava. Oružje i čaura su pronađeni kod ambasade.

Na licu mesta je najmanje deset policijskih automobila, a područje je sada ograđeno i psi pretražuju okolinu.

"Postoji kvalifikacija krivičnog dela, ali u ovom trenutku ne želimo da je otkrijemo", rekla je Nadja Norton, dodavši da ne može da komentariše da li je neko osumnjičen ili da li je incident bio usmeren na ambasadu.

