Pelikot umešan u ubistvo Kristine?! Pre 24 godine je zadavljena pertlom, počinilac nikada nije nađen

Francuska policija istražuje da li je Dominik Pelikot, kome se sudi zbog silovanja supruge, mogao da bude umešan u ubistvo Kristine G, koja je pre 24 godine zadavljena u agenciji u kojoj je radila.

Policija je uzela Dominikov DNK kako bi ispitala da li je on povezan sa hladnokrvnim ubistvom, nakon što je na suđenju priznao da je pokušao da siluje agentkinju nekretnina u Parizu.

On je ispričao da je devojku pokušao da siluje 1999. godine, samo godinu dana pre nego što je ona pronađena mrtva.

Francuski mediji su preneli da je na Kristininom telu bilo tragova okova. To je još jedan razlog zbog kog sumnjaju da bi Dominik, poznatiji kao "đavo iz Avinjona" mogao da bude umešan u ubistvo mlade devojke.

Porodica ubijene devojke pozvala je da se ovaj slučaj ponovo detaljno istraži.

Oni su takođe tražili da se detaljno ispita šta je Dominik radio u periodu između 2001. i 2011. godine, kao i to da li bi on mogao da bude povezan sa još nekim slučajevima silovanja ili ubistva devojaka.

Podsetimo, Dominik Pelikot je pred sudom u Avinjonu priznao da je drogirao i silovao svoju suprugu, Žizel, i regrutovao desetine nepoznatih muškaraca da je siluju, što je potom snimio.

