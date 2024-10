BAJDEN OTKRIO ŠTA SE MOŽE DESITI: Izrael bi mogao OVO da gađa u Iranu!

Bajden je juče jasno stavio do znanja da ne podržava izraelski napad na iranska nuklearna postrojenja, ali...

Predsednik SAD Džozef Bajden ostavio je danas otvorenu mogućnost za eventualni izraelski raketni napad na iranske rezerve nafte, prenosi CNN.

Na pitanje da li bi podržao Izrael da napadne iranske rezerve nafte u znak odmazde za nedavni raketni napad na Izrael, Bajden je novinarima odgovorio da se o tome vode razgovori.

- Danas se ništa neće dogoditi, o tome ćemo kasnije razgovarati - rekao je on.

Bajden je juče jasno stavio do znanja da ne podržava izraelski napad na iranska nuklearna postrojenja, ističući svoj stav o ovoj osetljivoj temi.

