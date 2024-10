Vojska ubila šestoro migranata, drama na granici Meksika i Gvatemale: Žrtve iz Egipta, Salvadora i Perua

Šestoro migranata koji su ubijeni nakon što su meksički vojnici pucali na kamion kojim su pokušali da uđu u tu zemlju bili su i Egipta, Salvadora i Perua, izjavila je danas meksička predsednica Klaudija Šejnbaum.

''To je događaj za žaljenje, i mora biti istražen i kažnjen. Takva situacija ne sme se ponoviti'', rekla je Šejnbaum, prenosi Rojters.

Dodala je da je kancelarija državnog tužioca pokrenula istragu o slučaju.

Meksičko ministarstvo odbrane saopštilo je da su vojnici otvorili vatru nakon što je kamionet, koji je prevozio ukupno 33 migranta, pokušao da izbegne vojnu patrolu, a u incidentu je povređeno još desetoro migranata.

Ovo područje je uobičajena ruta za krijumčarenje migranata, koji su često utovareni u pretrpane teretne kamione.

