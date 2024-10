Zastrašujući video! Lovci na uragane napravili snimak smrtonosnog 'Miltona' koji preti Floridi

Zastrašujući snimak objavljen je na mrežama, a u njemu su prikazani tzv. lovci na uragane kako lete tik uz razarajući uragan Milton koji preti Floridi i za koji se navodi da će biti najgora oluja koja je pogodila taj deo SAD u proteklih 100 godina, pa i više.

Upozorenja su odavno na snazi, evakuacije su pokrenute. Prema poslednjim izveštajima, glavne evakuacione saobraćajne rute su krcate vozilima onih koji pokušavaju da se sklone ispred uragana.

Jedno od najjezivijih saopštenja stiglo je od gradonačelnice Tampe, Džejn Kastor, koja je narodu otvoreno poručila da će umreti ukoliko ostanu u nekim od zona koje su obeležene za evakuaciju.

- Mogu da kažem bez ikakve dramatizacije - ako odlučite da ostanete u tim područjima, umrećete - poručila je u vodeo saopštenju.

Hurricane hunters flying through the eye of Hurricane Milton just minutes ago. pic.twitter.com/O8qPsxPuC6 — Rob (@_ROB_29) 07. октобар 2024.

Ona je naglasila da je uragan Helena bio "poziv za buđenje", ali da potencijal pretnje koju nosi ova oluja ima katastrofalne razmere.

Naime, predviđa se da će uragan Milton potencijalno biti najgora oluja koji je pogodila Floridu u "više od 100 godina". Očekuje se da će Milton, koji je u ponedeljak ojačao do uragana kategorije 5, pogoditi delove zapadne središnje Floride pod "jedinstvenim uglom" koji bi mogao dovesti do situacije koje su se hitne službe plašile uprkos pripremama.

- Zapadna obala Floride spektakularno je osetljiva na olujne talase, kao što smo videli. Čak i tropska oluja može gurnuti vodu u Zalivu do opasnih visina, a kamoli jak uragan. Od ključne je važnosti da svi u srednjoj i južnoj Floridi budu dobro informisani jer stvari se brzo razvijaju - rekao je stručnjak za vremenske prognoze Brajan Norkros.

Juče su objavljeni i snimci koje su sateliti NASA uhvatili iz svemira, a koji beleže snagu koju trenutno ima Milton, a očekuje se da će ona samo rasti.

Catastrophic visuals of Hurricane Milton from the International Space station - A Category 5 (Cat 5) storm over the gulf of Mexico heading towards florida with 175 mph winds, Strongest in last 20 years! 🤯



On its way to become Cat 6 Hurricane?#HurricaneMilton #Milton pic.twitter.com/REBZmnFQ1B — Vishal Verma (@VishalVerma_9) 07. октобар 2024.

Predviđa se da će Milton ove sedmice ojačati i, baš kao i Helen, stvoriti situaciju opasnu po život za delove zapadne obale Floride. To je dosad 13. imenovana oluja u 2024. što je zapravo neuobičajeno jer se u proseku do tog broja ne dođe pre 25. oktobra.

Prošle je sedmice, podsetimo, uragan Helen poharao jugoistok SAD-a, usmrtivši više od 100 osoba u šest saveznih država, usled čega su stradale komunikacije, a milioni ljudi ostali bez struje.

Inače, imena tropskih ciklona, u koje spadaju uragani i tajfuni, nisu nimalo slučajna. Naime, pojedinačne oluje svake vrste imenuje Svetska meteorološka organizacija (WMO) i to tako da za svaku godinu i područje u kojima one nastaju postoji spisak imena. Tako se spisak za severoatlantski bazen formirao po principu jedno ime za svako slovo engleske abecede, izuzev slova Q, U, X, Y i Z. Radi se o nizu muških i ženskih imena koja se svakih šest godina rotiraju.

HISTORIC: Hurricane Milton now packs winds of 175 MPH with gusts up to 200 MPH. You won't see a satellite image like this very often.



It has gone from a Category 1 Hurricane to a Category 5 Hurricane within 18 hours.



Please listen to your local authorities and evacuation… pic.twitter.com/TSMpa0SI3V — Brian Krassenstein (@krassenstein) 07. октобар 2024.

Zanimljivo je da su imena onih oluje koje rezultirala velikim katastrofama "penzionisana" pa je tako, na primer, spisak za severnoatlantski bazen u 2024. gotovo istovetan onome iz 2018. uz dve izmene, a jedna od njih je i Milton. Naime, iza slova M stajao je Majkl, snažan i razoran tropski ciklon koji je 2018. postao prvi uragan kategorije 5 u 26 godina koji je stigao do kopna SAD. Između Helen i Miltona, dakle, u poslednjih deset dana, "ispucana" su i imena Ajzak, Džojs, Kirk i Lesli. Postoji mogućnost da će do kraja godine biti potrošena sva imena sa spiska i to ne bi bio prvi put.

Autor: Marija Radić