Zastrašujući snimak iz Meksika: Ribari se suočili sa uraganom Milton, prizor uliva strah u kosti (VIDEO)

Uragan Milton, koji je dostigao petu kategoriju jačine, kreće se ka oblasti Meksičkog zaliva na Floridi, gde je više od milion ljudi pozvano na evakuaciju.

Uragan je već zahvatio delove Meksika i polako ide ka Floridi.

Očekuje se da će u noći između srede na četvrtak po lokalnom vremenu zahvatiti Floridu.

Društvenim mrežama kruži navodni snimak na kom se vidi kako se posada ribarskog broda blizu Jukatana borila sa kišom, talasima i snažnim udarima vetra.

Na Floridi se već privodi kraju evakuacija oko milion ljudi iz područja za koja se očekuje da će biti najviše pogođena, a saobraćaj na auto-putu između Mejkona i državne linije Florida-Džordžija pojačan je za 280 odsto u odnosu na prosek.

Fishing boat on seas faced the hurricane Milton in the Celestún of #Yucatán, #Mexico#Milton #hurricanemilton #MiltonFlorida #florida #flwx #Tampa #huragan #Burza pic.twitter.com/suXqNJRLe2