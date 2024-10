ZASTRAŠUJUĆI SNIMAK IZ 'OKA' URAGANA MILTON! Avion u srcu oluje, vetrovi i do 270 kilometara na čas (VIDEO)

Na društvenim mrežama je podeljen snimak iz "srca" uragana Milton, smanjene četvrte kategorije, koji je najavljen da se kreće ka Floridi, usled čega je naređena hitna evakuacija stanovništva, među kojima ima i Srba.

Kako se navodi, ovo nije jedini snimak iz ovog, zastrašujućeg ugla, jer su lovci na uragane juče uleteli u središte, boreći se sa vetrom jačine od 270 kilometara na čas, kako bi prikupili podatke za Nacionalni centar za uragane.



Takođe, meteorolozi su upozorili da bi Milton mogao da izazove nekoliko tornada.

