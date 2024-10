ĐAVO POKUCAO NA VRATA AMERIKE: Uragan Milton pred Floridom, očekuje se pakao na zemlji! (VIDEO)

Razorni uragan Milton stigao je do Floride!

Uragan je prethodnih sata iznad Meksičkog zaliva bio najjače, pete kategorije sa vetovima od 270 km/h.

Milton se svojim centrom premešta direktno sa Meksičkog zaliva prema zapadnoj obali Floride, a potom će preći preko centralnih predela Floride dalje na istok ka Atlantiku.

Snažne kiše i obilni pljuskovi, uz jake vetrove već se obrušavaju na zapadni i centralni deo Floride, a uragan će tokom noći zahvatiti celu državu.

Istovremeno, južni delovi Floride na udaru su tornada.

Svojim najrazornijim delom ući će iznad zapadne obale Floride, malo južnije od Tampe i to kao uragan treće kategorije sa vetrovima i do 200 km/h.

Očekuje se plimni talas od nekoliko metara, koji će ući duboko u kopno i velike površine pretovoriti u okean, a voda bi mogla biti duboka i do 10 metara.

Velika razaranja prete i Tampi, s obzirom na to da se u gradu očekuju vetrovi od 180 km/h.

BREAKING REPORT: Tornado damage on the ground in Fort Myers, Florida 12 hours ahead of Hurricane Milton land fall..pic.twitter.com/aWUlSdyjt8 https://t.co/K9eRUnQpeS