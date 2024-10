Prizori sa Floride koji se ne mogu opisati: Čudovišni uragan usisao more, tornado nosi sve pred sobom

Floridu je pogodio uragan Milton kao oluja treće kategorije, sa vetrovima jačine preko 200 km/h. Ima mrtvih u udaru, dok su gradovi širom države potopljeni.

Više od dva miliona ljudi ostalo je bez struje u udaru uragana, dok sa Floride stižu kadrovi koji se ne mogu opisati rečima. Zabeleženi su i tornada.

Novinari NewsNationa snimili su video iz zaliva Tampa, gde je uragan usisao more s obale. Prema Nacionalnom centru za uragane, meteorološka stanica na ušću zaliva Tampa zabeležila je udar vetra od 161 km/h.

The water has been sucked out of Tampa Bay by Milton.

Pogledajte stravične snimke sa Floride:

We the people of Florida are made with hearts steel, we've just been hit by a #Tornado that is triggered by #hurricanemilton2024 from Tampa to Sarasota to fort Myers, pray for us wherever you are. pic.twitter.com/SbEGP6JYgj — Trump Gunner (@KingLagoswa) 09. октобар 2024.

TORNADO IN WELLINGTON:

Video a friend sent to me of a confirmed tornado moving through Wellington on Southern Blvd ahead of #HurricaneMilton.



This is the live beach cam out of Naples, Florida. Ordinarily, the waves crash perpendicular to the pier. The ocean has become a massive river flowing north. pic.twitter.com/3ErRu9GA24 — Viva Frei (@thevivafrei) 09. октобар 2024.

