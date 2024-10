JEZIV SIGNAL ZA UZBUNU! Ptice predosetile katastrofu na Floridi: Nekoliko sati pred udar uragana na ulicama zabeležen NESVAKIDAŠNJI prizor

Samo nekoliko časova pre nego što je razarajući uragan Milton udario u obalu Floride, stanovnici su na ulicama zabeležili možda najjeziviji signal za uzbunu koje su priredile ptice!

Naime, u nekoliko oblasti grupe ždralova su se okupile na praznim ulicama i počele da ispuštaju snažne krike.

Zaista kao svojevrsne signali za uzbunu i naznaka da svi treba da se evakuišu.

Just hours before #HurricaneMilton is set to strike Florida, residents in several neighborhoods have witnessed an eerie spectacle



Groups of Sandhill cranes gathering and emitting sharp, urgent calls, as if signaling the need to flee#Miltonpic.twitter.com/ECMaC5t4hi