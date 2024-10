Urgan Miton ruši sve pred sobom! Pogledajte kako uništava jedan od najlepših stadiona u Americi (FOTO)

Stravično nevreme pogodilo je obalu Floride u Sjedinjenim Američkim Državama gde je uragan Milton već odneo i prve žrtve, a milioni su ostali bez struje.

Ni sportski objekti nisu mogli da prođu bez štete, pa je tako jedan od najlepših stadiona u Americi - Tropikana Fild.

Stadion na kojem igraju Tampa Bej Rejsi, poznat je po čuvenom krovu od fiberglasa, koji daje neobičan doživljaj svim navijačima koji uživo gledaju bejzbol mečeve na ovom stadionu.

Ipak, ovaj krov je sada potpuno uništen u naletima razornog uragana, koji je oduvao krov.

Pominjalo se čak i da bi stadin mogao da bude neka vrsta skloništa za sve kojima je potrebno da se sklone od nevremena, ali na sreću, to nije učinjeno, pa u vreme kada je krov oduvan nije bilo nikoga na stadionu, potvrđeno je od strane kluba.

Pogledajte i sami kako je to izgledalo:



OMG. We all had a collected gasp when we saw this from our reporter. The fabric on the roof of Tropicana Field is shredded. #StPete #Milton pic.twitter.com/36UKLO9cK6