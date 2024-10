Kran se srušio na zgradu nakon uragana Milton, prizori su strašni: Vlasti izdale hitan apel

Masivan kran obrušio se na zgradu u Sent Pitersburgu nakon što je uragan Milton opustošio deo Floride.

Kran je pao na zgradu koja je bila u fazi izgradnje blizu centra grada.

Nakon pada deo zgrade se obrušio na drugu zgradu.

Društvenim mrežama počeli su da kruže snimci nakon pada krana na kojima se vidi kako su delovi zgrade rasuti po ulici.

Vlasti Floride saopštile su da u urušavanju zgrade nema poginulih.

Speechless. We are at the entrance to our Tampa Bay Times office in downtown St. Petersburg.



A crane is blocking the road, and several stories up, smoke billows out of the building from where it appears the crane fell



Smell of gas in the air and you can hear alarms #MILTON pic.twitter.com/RxUDTWd9md