Analiza Jovana Babića: Da li je Maskova podrška Trampu naivnost ili potreba?

Jovan Babić iz Centra za stratešku analizu objavio je novu analozu koju prenosimo u celosti.

Svi smo mogli da vidimo kako Mask “neugledno” skače po bini na kojoj se nalazi Donald Tramp tokom Trampovog mitinga. Samo skakanje je očigledno preuveličana emocija koju je hteo da pokaže publici Ilon Mask. Takvo skakanje bez ritma i smisla ne priliči najbogatijem čoveku na svetu, koji je ujedno direktor fabrike automobila, fabrike svemirskih letelica i direktor X (Tvitera), a i otac 11 dece. Već je zagazio u 50-te, ali se ponaša kao da ima 15 godina. Sve ovo ukazuje na to da je njegov nastup na Trampovom mitingu, zapravo, predstava za publiku.

Mask nije poznat kao osoba koja pokazuje emocije, a ovaj nastup je sušta suprotnost tome, očigledno isforsirana predstava za publiku da bi se Mask svideo publici.

Posle egzaltiranog ulaza, govor je bio isti takav. Iznosio je paušalne tvrdnje da će ovi izbori biti poslednji ako Tramp ne pobedi i da će Tramp sačuvati demokratiju u Americi. Ni u jednom trenutku nije objasnio kako misli da će to biti poslednji izbori, jer su ovo 60-ti izbori od osnivanja SAD i ne postoji nijedan znak da neće biti 61-ih izbora, ko god da sada pobedi. Isto tako nije napomenuo ko „krade“ demokratiju u SAD, pa da neko mora da je sačuva.

Naravno, sve ove tvrdnje su neosnovane, ali su veoma korisne kada se izgovore na mitingu, makar one ne morale da imaju pravo značenje – to su reči koje publika želi da čuje. Tu tehniku je usavršio Jozef Gebels, nacistički ministar propagande, a ta tehnika se naziva „mi protiv njih“, koja se oslanja na ljudsku slabost da traže zaštitu od mase-zajednice kada se osećaju ugroženo. Ovakvo ponašanje je pod uticajem straha i, kao takvo, ono nije racionalno, već iracionalno. Zato možemo videti da je posle uvodnih rečenica, koje predstavljaju čavrljanje, odmah prešao u priču kako oni (nije definisano ko su oni) žele da im uzmu slobodu govora, kako žele da im oduzmu oružje (u SAD nošenje oružja je ustavno pravo), hoće da im uzmu pravo da glasaju. Da je ozbiljan, rekao bi ko je to, s obzirom na to da zna da neko želi da mu oduzme slobodu govora.

Kada je završio sa „oduzimanjima“ prava, odmah je prešao na to da „mi“ (koje predstavlja Tramp) , moramo pobediti, da bi se time zaštitili od „zlih“ ljudi. Kada ih je zaplašio i predstavio im izmišljenog neprijatelja, objasnio im je da je Tramp jedina nada, kada pobedi na izborima, da ih zaštiti od tog „zla“.

Zatim je prešao na deo koji ga je jedino i zanimao. Tada je rekao: registrujte se za glasanje (u SAD je potrebno da se glasači registruju da bi mogli da izađu na izbore), pošto ima još dva dana do zatvaranja te mogućnosti u Džordžiji i Arizoni. Obe države su kolebljive, što znači da onaj ko pobedi u njima može da pobedi na celim izborima. Kada je obavestio publiku da se registruje za glasanje, prešao je na to da oni idu i ubeđuju ljude da se registruju, tako što im je rekao da odmah pošalju poruku svojim poznanicima i kažu im da se registruju za glasanje, a posle je dodao: I posle budite sigurni da oni stvarno glasaju. Onda ih je zaplašio da ako ne glasaju, da će ovo biti poslednji izbori. Govor je završio rečima: Borite se, borite se, borite se! Glasajte, glasajte, glasajte!

Sami procenite da li je došao da priča o slobodi govora ili da svojim autoritetom utiče na neke glasače da glasaju za Trampa.

Pravo pitanje je zašto je to uradio?

Mask, koji je do pre par meseci rekao da ne podržava nijednog kandidata, niti republikanskog, niti demokratskog, došao je na Trampov miting, podržao ga i uputio publiku da glasaju za Trampa. Pre ovog događaja, nekoliko meseci ranije, Mask je podržavao Trampa i od tad aktivno volontira u njegovoj kampanji.

Da bismo razumeli njihov odnos, treba da pogledamo u prošlost kakve su odnose imali:

2016: Tokom intervjua na CNBC-u, Mask je izjavio o Trampu: „Sve više osećam da on nije pravi čovek. Ne čini mi se da ima karakter koji bi na pravi način predstavljao Sjedinjene Američke Države.“

2022: Dok je Elon Musk pokušavao da kupi Twitter, Donald Trump ga je nazvao „prevarantom.“ Trump je tvrdio da Musk nikada neće uspeti da kupi Twitter, te da je Musk tvrdio da nikada nije glasao za republikanca, iako je privatno rekao Trampu da je glasao za njega. Kao odgovor, Musk je rekao da je „vreme da Trump okači šešir o klin i otplovi u suton.“ Tada je Musk rekao da je Trump prestar da bi se ponovo kandidovao za predsednika 2024. godine, i izjavio da podržava guvernera Floride, Rona DeSantisa.

2023: Mask je takođe predviđao da su dani Trampa kao dominantne političke figure završeni, dok se pripremao da javno podrži guvernera Floride, Rona DeSantisa, čiju je kampanju pomogao da započne 2023. godine.

Možemo videti da odnosi Maska i Trampa nisu bili dobri sve do preokreta u 2024. godini, kada Mask postaje najistaknutija figura koja aktivno podržava Trampa.

Prostim logičkim zaključivanjem, lako je uočiti da postoji veliki razlog za ovaj obrt. Niko bez razloga ne tvrdi da osoba nema dobar karakter za predsednika, a posle toga kaže da bez pobede te osobe na izborima nema budućnosti.

Razlozi zbog kojih je to uradio su praktične prirode.

Razlozi zbog kojih je Mask hteo da uđe u politiku

1. Ulazak u politiku je očekivan događaj, jer ako ti ne uđeš u politiku, politika će ući u tvoj život. Pogotovo kada si na uspešnoj poziciji i imaš ogromne resurse koji su ti na raspolaganju.

2. Mnoge Maskove kompanije su zavisile od države, takav im je biznis model. Teslina električna vozila su imala subvencije za kupce u iznosu od 7.500 dolara.

3. Tesla je testirala svoj softver za autonomnu vožnju, a za to im je bila potrebna podrška države.

4. Tesla Powerwall, ili baterija za kuću, je ogromna baterija koja služi za čuvanje energije i koristi se za napajanje cele kuće. Ujedno, te baterije služe za stabilan rad elektroenergetskog sistema koji zavisi od obnovljivih izvora energije. Država je ta koja upravlja elektroenergetskog sistemom I kupuje te baterije.



5. SpaceX je isključivo finansiran novcem građana Amerike dok se razvijao. Da bi dobio povlastice, morao je da uđe u politiku, kao i da bi dobijao buduće poslove od države/NASE.

6. U svemirskoj industriji ne važi prost kapitalizam, već je potrebno da svaki zaposleni u SpaceX-u bude proveran od strane države, kako bi se sprečila krađa poverljivih informacija. Bez odobrenja države, ne bi imao radnike.

7. Neuralink je firma koja ugrađuje čipove u ljudski mozak, a za to im je potrebno odobrenje države.

8. Boring Company je koncept izgradnje tunela kojima bi se ljudi kretali, a za kopanje tunela potrebna im je dozvola države, i naravno, država je ta koja će finansirati izgradnju tunela.

9. Twitter je firma koja je izložena kontroli države, pogotovo što ima ogroman uticaj na politiku.

10. SolarCity je firma koja se bavi proizvodnjom solarnih panela, zbog toga zavisi od političke klime I popularizacije ideje o obnovljivim izvorima energije, koje država sufinansira.

11. Starlink obezbeđuje komunikaciju preko satelita, da bi funkcionisao u državi neophodna mu je dozvola države.

12. X.AI Corporation je firma koja se bavi razvojem veštačke inteligencije. Kao takva zavisi do buduće regulacije veštačke inteligencije od strane džave.

13. Mask je bio u konstantnom sukobu sa sindikatom radnika u njegovim firmama. Povezanost zakonodavca, sindikata I kompanije je očigledna.

14. Sve Maskove kompanije su tesno povezane sa državom.

15. Hteo je da izgradi sopstvenu ličnost i postane uticajan.

16. Kolonizacija Marsa, jer tako se ulazi u istoriju kao prvi čovek ikad, što ne može da se obriše ni kada ode sa ovog sveta. A za kolonizaciju Marsa mora da ima ekstremno snažnu političku potporu.

Pravo pitanje je da li sve ove kompanije postoje zbog kolonizacije Marsa?

Možemo biti sigurni da su ove kompanije povezane, ako ne direktno, onda indirektno. Kolonizacija Marsa je ogroman projekat koji zahteva mnogo elemenata da bi se desila. Osim odlaska na Mars, potrebno je tamo i živeti. Da bismo živeli na Marsu, potrebno je da imamo obezbeđene uslove za život na Marsu u vidu mesta gde ćemo živeti i mogućnost kretanja na Marsu.

Da bismo otišli na Mars, potrebno nam je prevozno sredstvo, koje proizvodi Maskova kompanija SpaceX. Mask je prvi postavio zahtev da svemirski transport robe/materijala bude jeftin, jer je transport opreme na Mars veoma skup. Zato je bilo potrebno obezbediti naprednu tehnologiju koja će učiniti transport robe na Mars jeftinijim. Da bi se omogućila kolonizacija Marsa, potrebno je napraviti ceo grad na Marsu, što zahteva ogromne količine materijala i opreme.

Kada stignemo na Mars, stvari postaju još komplikovanije nego što je bilo napraviti svemirsku letelicu, jer je potrebno napraviti ceo grad, a ne postoji infrastruktura koja bi omogućila lako pravljenje grada. Ne postoje rudnici iz kojih bi se obezbeđivao materijal za izgradnju, ne postoje prodavnice gde možemo nešto kupiti – sve mora biti poslato sa Zemlje.

Da bi se napravio grad, prvo je potrebna energija. Pošto energija ne može biti prenesena sa Zemlje, neophodno je pronaći izvor energije na Marsu. Jedini poznati izvor energije koji ljudi mogu da iskoriste na Marsu je sunčeva energija, koja bi se sakupljala pomoću solarnih panela (SolarCity). Sakupljena energija bi se skladištila u baterijama (Tesla Powerwall), a koristila bi se za pokretanje električnih vozila na Marsu (Tesla auto). Kao izvor energije, nije moguće koristiti standardni motor sa unutrašnjim sagorevanjem jer bi to zahtevalo gorivo do kojeg nije lako doći na Marsu, dok sunčeva energija može da se sakuplja odmah pri sletanju i vozilo može da se pokreće – ujedno je to neograničen izvor energije za pokretanje vozila.

Ovde dolazimo do indirektne povezanosti Maskovih firmi sa kolonizacijom Marsa. Indirektna povezanost nastala je iz Maskove ambicije da kolonizuje Mars. Da bi to uradio, on je istraživao kako bi to mogao da postigne. Dok je istraživao kako da napravi neophodnu opremu koja će se koristiti na Marsu, stekao je određeno znanje o toj tehnologiji. Pošto je imao to znanje, uvideo je da može da napravi ili kupi kompaniju koja bi se bavila tom oblašću, a čiji proizvodi bi imali dvostruku namenu – da se koriste na Marsu, ali i na Zemlji.

Pošto trenutna tehnologija ne ispunjava uslove potrebne za kolonizaciju Marsa, bilo je potrebno unaprediti tu tehnologiju. Kupovina firmi i unapređenje tehnologija je zahtevan posao koji iziskuje ogromne količine novca, koje Mask nije imao. Međutim, ako se napravi proizvod dvostruke namene, moguće je komercijalizovati taj proizvod i koristiti ga na Zemlji, čime je obezbedio sredstva za dalji razvoj. Na taj način je uspeo da razvija tehnologije potrebne za kolonizaciju Marsa, a da pritom nije morao da troši sredstva isključivo na tu svrhu. Umesto toga, zaradio je ogromne sume novca kroz prodaju tih proizvoda na Zemlji.

Kada obezbedimo električnu energiju, imamo sve što je potrebno. Električna energija ne služi samo za električna vozila – to je samo mali deo. Ona napaja i elektroniku, kućne uređaje, omogućava bežičnu komunikaciju, osvetljenje, grejanje i hlađenje. Elektrifikacija Marsa je osnovni uslov da bi ljudi tamo mogli da funkcionišu, jer se sve druge komponente oslanjaju na jedan izvor energije. Ako bismo koristili druge izvore energije, bilo bi potrebno imati više različitih sistema, što je neefikasno. Jedino rešenje za kolonizaciju Marsa je elektrifikacija.

Ako želimo da komuniciramo na Marsu, potrebna nam je infrastruktura za komunikaciju. Pošto je postavljanje antena na zemlji skupo i komplikovano, to bi bilo još teže na Marsu. Potrebno bi bilo postaviti antene na svakih nekoliko kilometara, a to bi bio ogroman trošak. Daleko jeftiniji način za obezbeđivanje komunikacije na Marsu je upotreba satelita (Starlink).

Da bismo živeli na Marsu, moramo izgraditi objekte za stanovanje. Izgradnja objekata na površini Marsa nije jeftina niti laka, jer zahteva velike količine materijala. Međutim, izgradnja podzemnih objekata, uz pomoć mašina za pravljenje tunela (Boring Company), je daleko isplativija i praktičnija opcija, jer podzemni tuneli pružaju zaštitu od spoljašnjih uticaja na Marsu, koji su daleko suroviji nego na zemlji. Na primer, atmosfera na Zemlji je daleko gušća, a atmosferski pritisak na Marsu iznosi samo 1% zemaljskog. To znači da meteori koji uđu u zemljinu atmosferu I imaju brzinu veću od 72km/h sagore pre nego što padnu na tlo, dok na Marsu meteori udaraju u površinu. Najbolja zaštita je podzemna, jer sloj tla štiti od udara meteora.

X.AI je kompanija koja se bavi razvojem veštačke inteligencije, a navedeni cilj je „razumevanje prave prirode svemira.” Pored toga, veštačka inteligencija će pomoći prilikom projektovanja neophodne opreme koja bi se koristila za kolonizaciju Marsa.

Twitter mu služi da popularizuje svoje ideje, što je od velikog značaja za dalje finansiranje njegovih projekata. Ove kompanije takođe imaju ogroman uticaj na politiku. Drugi aspekt je potreba da se ljudi ubede da idu na Mars, gde će verovatno provesti ostatak života.

Povezanost svih firmi ide preko Maska i njegove želje da kolonizuje Mars. Da bi to uradio, potrebna mu je tehnologija koja bi mu to omogućila, ali i ogromna finansijska sredstva. Tako se ta dva faktora prepliću u poslovanju svake njegove kompanije.

Razlozi zbog kojih je Mask podržao Trampa

Mask je planirao da uđe u politiku pre nego što je podržao Trampa. Pre podrške Trampu, Mask je bio protiv Trampa, ali kada je video da Tramp nema alternativu, priklonio se njemu. Ne samo da je Mask promenio mišljenje o Trampu, on je sveobuhvatno promenio mišljenje o politici kako bi mogao da se svidi republikanskom glasačkom telu, od čega je većina pristalica MAGA pokreta. Kada ostvari neophodan uticaj u politici, moći će lakše da vodi sve navedene kompanije, ali i da dobija ogromnu podršku od SAD u svojoj želji da kolonizuje Mars. Zato je potrebno da se dobro kotira u politici.

Mask je postao predvodnik Trampove kampanje i predstavljaće najvažniju figuru u Trampovoj kampanji, ako Tramp pobedi na izborima. Za takve zasluge biće nagrađen visokim mestom u Trampovoj administraciji, kao i uticajem.

Pored ličnog poznanstva sa Trampom, u igri je daleko veća uloga – pozicija u MAGA pokretu. Tramp je star, ima 78 godina, i ako postane predsednik, to će mu svakako biti poslednji mandat jer mu je drugi, dok bavljenje politikom posle 82. godine ne može da bude na istom nivou kao kada je bio mlađi. Ako izgubi izbore, ceo MAGA pokret ostaje bez vođe, jer će se republikanci udaljiti od Trampa koji bi izgubio po drugi put. Kandidatura sa 82 godine na izborima 2028. godine za sada ne deluje kao realna, jer ni republikanci neće čekati toliko. U slučaju poraza, Tramp gubi moć u republikanskoj stranci, i očigledno je da će oni zameniti kandidata za predsednika.

Ostaje važnija tema od Trampa, a to je MAGA pokret. Pitanje je da li će neko preuzeti taj pokret. Kandidata za preuzimanje nema puno, i očigledno je da će Tramp ostaviti upravljanje tim pokretom članovima porodice, najverovatnije Donaldu Trampu Jr., kada Tramp ne bude mogao više da vodi pokret. Ostaje pitanje ko će biti u vrhu tog pokreta, pošto je Ilon Mask zaradio tu poziciju.

MAGA pokret je daleko više od običnog pokreta, gde se očekuje da pristalice glasaju za Trampa. To je daleko moćnija organizacija unutar Republikanske partije, koja kontroliše ko će biti izabran za predsedničkog kandidata, ali isto tako ko će biti izabran za republikanskog kandidata za senatora, predstavnika, guvernera, sudiju, tužioca itd.

To je pokret koji je postavio troje sudija Vrhovnog suda SAD, koji će tamo dugo biti, pošto su birani mlađi kandidati, a vreme na toj funkciji je neograničeno.

Masku odgovara da putem tog pokreta ima uticaj na Senat, Predstavnički dom i ostale funkcije. On ne mora da bude sledeći kandidat za predsednika – verovatno i ne bi mogao da bude jer nije rođen na tlu Amerike – ali može da bude u samom vrhu pokreta.

Da li će onda preko uticaja u MAGA pokretu obezbediti sebi povoljnije uslove za rad svojih kompanija i kolonizaciju Marsa? Da li to znači da Mask pravi svoj “Dark MAGA” pokret, kako je on naglasio na mitingu, koji će njemu omogućiti da ima uticaj u Americi? Da li će taj dark MAGA pokret, biti upravo to, korumpirani dark pokret? Da li je razlog Maskovog prelaska na Trampovu stranu lično obećanje koje mu je dao Tramp, da će dobiti sve što mu treba kada on postane predsednik?

Sve ovo možete sami zaključiti, a potvrda dolazi u narednom periodu.

Da li Mask razume odlično situaciju? Da li razume da tehnološki razvoj zavisi od države u svakom domenu? Da li razume veštačku inteligenciju, kako tehnički funkcioniše, ali i njenu vezu sa politikom? Da li razume da je znanje koje je neophodno iz modernih tehnologija poput veštačke inteligencije i robotike samo jedan važan korak, ali je podjednako važno razumevanje američke politike?

Zašto Srbija to ne razume, ako Mask može da razume? Da li je pametnija od Maska? Zašto Srbija nema tehnološkog ambasadora u Americi koji razume moderne tehnologije poput veštačke inteligencije i robotike, ali i američku politiku, uz jednu razliku u odnosu na Maska, a to je poznavanje srpske politike? Da li je problem to što su svi političari matori i ne razumeju modernu tehnologiju, pa opet što su matori ne interesuje ih da nauče nešto novo ili ih zapravo ne zanima kako mogu da unaprede Srbiju, već koliko mogu da ukradu?