Nivo mora podigao se za najmanje 2,5 metara nakon udara uragana: Opasnost još nije prošla (VIDEO)

Podizanje nivoa mora često je najopasniji deo uragana, a to je zabeleženo i prilikom udara Miltona na Floridu. Radi se o "vodenom zidu" koji vetrovi uraganske snage bacaju na kopno i mogu da uzrokuju katastrofalne poplave, posebno kada dođu u kombinaciji s ekstremnim kišama.

Uragan Milton trenutno se udaljava od istočne obale Floride prema Atlantiku, ali teško je proceniti koliko se zapravo podigao nivo mora. Malo je službenih mesta za merenja i situacija je i dalje previše opasna da bi se došlo do nekih novih podataka.

Međutim, Weather Channel izveštava o talasima od 2,5 metara u blizini Sarasote i talasima od 1-2 metra južnije od Nejplsa do luke Šarlot.

More se podiglo najviše južno od mesta udara uragana u kopno, dok je na severu, u zalivu Tampa zabeleženo spuštanje nivoa mora jer su se razvijali vetrovi s kopna prema moru, a ne obrnuto, kao što se očekivalo.

To znači da je nivo vode zapravo pao za oko metar i po, a očevici govore da je zaliv bio ispražnjen od vode.

U nekim je područjima Floride palo je čak 45 mm kiše po kvadratu. Još uevk su na snazi upozorenja na podizanje nivoa mora od istočne i središnje Floride prema severu do južne Džordžije.

