Tinejdžerka izbola sestru zbog svađe oko toaleta: Posle zločina pozvala oca, njena reakcija šokirala policiju

Devojčicu Džesi Džejn Lilburn (7) izbola je nožem starija sestra nakon svađe oko toaleta, saopštila je policija Mičigena.

Do svađe devojčica došlo je nakon što je Džesi ponovo zaboravila da pusti vodu na wc šolji.

Tinejdžerka, čiji identitet nije otkriven, sačekala je Džesi u toaletu i izbola ne mesarskim nožem najmanje deset puta.

U trenutku napada roditelji devojčica nisu bili u kući.

Devojčica je kasnije prebačena u bolnicu, ali joj na žalost nije bilo spasa.

"Ovo je najteži trenutak u mom životu. Nisam ni u najgorim noćnim morama mogao da zamislim ovako nešto", rekao je otac devojčica.

On je dodao da su se njih dve često svađale, ali da su on i njegova žena mislili da je to normalno za devojčice njihovih godina.

"Sve braće i sestre se svađaju, to je normalna stvar. Nikada te svađe nisu prerastale u nasilje, nekada su se samo gurale. Ovo je potpuno neočekivano", rekao je on.

Nakon napada dtinejdžerka je prvo pozvala oca, a zatim hitnu pomoć.

"Bila je mirna, nije pokazivala nikakve emocije", rekao je policajac.

Tinejdžerka je zadržana u pritvoru za maloletnike i suočava se sa optužbama za ubistvo prvog stepena.

Sahrana devojčice biće održana u subotu.

Autor: Marija Radić