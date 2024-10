Policija je spasila sedmoro dece starosti od tri do 22 godine.

Čovek koji je 20 godina držao svoju ženu i sedmoro dece zatvorene u oronulom domu i silovao ih, a potom terao na abortus, uhapšen je nakon što je jedna od njegovih ćerki pobegla i prijavila ga.

Još neimenovani osumnjičeni (54) koji je živeo u Novo Orijenteu, u brazilskoj državi Minas Žerais, uhapšen je nakon što mu je jedna od ćerki dala tablete za spavanje kako bi pobegla da ga prijavi vlastima, koje su izvršile jednomesečnu istragu pre nego što je usledio pretres imovine.

'Brazilian Josef Fritzl' keeps wife and seven children prisoner for 20 years raping them and forcing them to have abortions before one of his daughters gives him sleeping pills and escapes to raise the alarm https://t.co/t9LXOBryi5 pic.twitter.com/FageJQCPyr