POČETAK KRAJA PAF DEDIJA: Sad je sve poznato, evo kad ulazi u sudnicu za PROCES DECENIJE

Optužnica nije sadržala navode da je sam Dedi direktno učestvovao u silovanju žena, iako je optužen da ih je fizički napao.

Suđenje američkom reperu Šonu Paf Dediju Komsu za zaveru, trgovinu ljudima i prevoz osoba radi prostitucije počeće 5. maja, odlučio je danas njujorški sudija Arun Subramanijan.

Komsov advokat Mark Anjifilo je na saslušanju izrazio zabrinutost zbog onoga što je nazvao neprikladnim curenjem informacija od strane federalnih agenata o slučaju, što je tužiteljka Emili Džonson negirala.

Džonson je rekla sudu da će dokazni postupak tužilaštva na suđenju trajati najmanje tri nedelje, dok je Anjifilo potvrdio da će odbrani biti potrebno oko nedelju dana da izloži slučaj, prenosi Rojters.

Reperu i producentu preti kazna do doživotnog zatvora i najmanje 15 godina ako bude osuđen po tri tačke optužnice - zavera za reketiranje, trgovina seksom i prevoz radi bavljenja prostitucijom.

Tužioci tvrde da je Koms mamio žene dajući im droge kao što su ketamin i ekstazi, finansijsku podršku ili obećanja podrške u karijeri ili romantičnu vezu.

Koms je zatim koristio tajne snimke seksa kao "kolateralu", kako bi osigurao da žene ćute, a ponekad je pokazivao oružje kako bi zastrašio žrtve i svedoke zlostavljanja, rekli su tužioci.

Anjifilo je negirao te navode, tvrdeći da je svaka seksualna aktivnost bila sporazumna. U novembru, repera je bivša devojka, pevačica Kasandra Ventura, optužila za fizičko zlostavljanje, seksualno ropstvo i silovanje tokom njihove decenije duge veze.

Pevačica Daun Ričard optužila je u septembru Komsa za seksualni napad, zlostavljanje, trgovinu ljudima, rodnu diskriminaciju i prevaru.

Sudija u Mičigenu je prethodno naložio Komsu da plati 100 miliona dolara Deriku Liju Smitu, koji je rekao da ga je Koms drogirao i seksualno napao na zabavi pre skoro 30 godina, nakon što se Koms nije pojavio da se brani na sudu.

Koms je takođe odbacio tvrdnje navedene u tužbi Rodnija "Lil Roda" Džonsa za trgovinu ljudima, koga je reper zaposlio kao producenta na svom izdanju ''The Love Album: Off the Grid“ iz 2023.

Suočen je i sa optužbom za silovanje devojčice, a on je negirao sve optužbe.

Prethodno, Koms je u martu 2001. oslobođen optužbi za mito i posedovanje oružja u krivičnom procesu za pucnjavu u noćnom klubu u kojoj su tri osobe ranjene.

Autor: Jovana Nerić