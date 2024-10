POKOLJ U GAZI 30 ljudi ubijeno u izraelskim napadima na izbeglički kamp Džabalija, među mrtvima MNOGO DECE: Svako ko pokuša da ode, bude upucan

Najmanje 30 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na izbeglički kamp Džabalija na severu Gaze, saopštila je Agencija za civilnu zaštitu u Gazi.

Izraelski napad na izbeglički kamp Džabalija, 11.oktobar 2024.Foto: Mahmoud Issa / imago stock&people / ProfimediaIzraelski napad na izbeglički kamp Džabalija, 11.oktobar 2024.

Portparol Agencije Mahmud Basal rekao je da je u napadu, koji se dogodio sinoć nešto pre 21.40 sati po lokalnom vremenu, poginulo 12 ljudi, uključujući žene i decu, dok se 14 ljudi vodi kao nestalo i verovatno su zarobljeni pod ruševinama, preneo je "Gardijan".

retrieving the martyrs and wounded from the Asaf massacre in the middle of Jabalia camp, north of the Gaza Strip by israeli’s pic.twitter.com/VmW8fflEa6 — shameen suleman (@shameensuleman) 12. октобар 2024.

Povređeno najmanje 110 osoba

Pre tog incidenta, direktor Agencije Ahmad al-Kahlut rekao je da je 18 osoba ubijeno u nekoliko napada, uključujući napade u osam škola u kampu, koje su služile kao skloništa za raseljena lica.

U napadima koji su se dogodili tokom dana povređeno je najmanje 110 osoba.

Izraelska vojska tvrdi da je ubila desetine militanata u Džabaliji, ne pružajući nikakve dokaze za to.

Fotografije koje su sa tog područja objavili mediji pokazale su da među mrtvima ima mnogo dece.

Lekari bez granice: "Ko pokuša da ode je upucan"

U međuvremenu, dobrotvorna organizacija Lekari bez granica saopštila je da je hiljade ljudi ostalo zarobljeno u kampu, dok je jedna članica osoblja rekla da su ljudi koji su pokušavali da odu - "upucani".

- Nikome nije dozvoljeno da uđe ili izađe, a svako ko pokuša da ode je upucan - napisala je koordinatorka projekta Lekari bez granica, Sara Vuilstek, na mrež Iks.

Pet radnika Lekara bez granica zarobljeno je u Džabaliji, rekla je ona.

Lekari bez granica su za Rojters rekli da je najmanje 61 Palestinac ubijen juče širom Pojasa Gaze.

UPDATE from northern Gaza: Thousands of people are trapped in Jabalia camp, as Israeli forces attack the area.



“Nobody is allowed to get in or out, anyone who tries is getting shot,” says Sarah Vuylsteke, MSF project coordinator. Five MSF staff are trapped in the camp, fearing… pic.twitter.com/1K1yd4tCp8 — Doctors w/o Borders (@MSF_USA) 11. октобар 2024.

Napadi i na novinare

Novinari su takođe ubijeni i ranjeni u izraelskoj ofanzivi na sever Gaze, u kojoj su, kako prenosi "Gardijan", na meti i bolnice, a medijska kuća "Al Džazira" ove nedelje je ponovo optužila Izrael da ih namerno napada nakon što su dva novinara tog medija teško povređena.

Izrael negira da je namerno gađao novinare.

Zvaničnici UN izrazili su zabrinutost da bi tekuća izraelska ofanziva i naredbe za evakuaciju u severnoj Gazi mogli da poremete drugu fazu kampanje vakcinacije protiv dečje paralize, koja bi trebalo da počne sledeće nedelje.

Gaza Strip: The IDF expanded its clearing operations around Jabalia on October 11. Commercially available satellite imagery captured on October 11 indicates that Israeli forces operated east and west of the Jabalia refugee camp. Palestinian Islamic Jihad (PIJ), the al Aqsa… https://t.co/0NLVHD5gbv pic.twitter.com/FfyaVU4Cny — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) 12. октобар 2024.

Humanitarne grupe sprovele su prvu rundu vakcinacije prošlog meseca nakon što je u avgustu otkrivena beba koja je delimično paralizovana usled virusa poliomijelitisa tipa dva, što je prvi takav slučaj na toj teritoriji u poslednjih 25 godina.

Autor: Snežana Milovanov