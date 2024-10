U toku je 962. dan rata u Ukrajini. Širom linije fronta vode se žestoke borbe, a pred vama su neki od najvažnijih događaja na frontu tokom jučerašnjeg i današnjeg dana.

U ruskom noćnom napadu u Zaporožju tri osobe su povređene, oštećene su kuće i industrijski objekti, saopštio je šef OVA Ivan Fedorov.

"Neprijatelj je noću napao Zaporožje. Gađao je privatne stambene zgrade i proizvodne pogone jednog od preduzeća", kaže Fedorov.

Užas u Hersonu

Ruske snage granatirale su jedan od mikrookruga Hersona, zbog čega je izbio požar u skladištima i na mestu otvorenog skladišta proizvodnog otpada, saopštio je šef MBA Roman Mročko.

Ukrajinske snage su tokom noći pogodile skladište goriva i maziva u oblasti grada Rovenki na teritoriji Luganske oblasti, saopštio je Generalštab.

Prema vojnim podacima, u toj bazi se skladištila nafta i naftni proizvodi, koji su se snabdevali, posebno, za potrebe ruske vojske. U objektu je izbio požar.

Poznato je da su zadatak izvršile snage i sredstva Glavne obaveštajne uprave u saradnji sa ostalim odbrambenim snagama.

Takođe, isplivali su i snimci iz Hersona na kojima se vidi dron koji juri civila, a zatim ga ubija.

- Rusi onako, usputno, bacaju bombe iz drona na civile u Hersonu. Ako ovo nije čisto zlo, ne znam šta je - glasi komentar iznad podeljenog videa.

Autentičnost videa nismo mogli da potvrdimo, mada se on širi društvenim mrežama sa istim opisom - ruski dron ubija civila u Hersonu.

