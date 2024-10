Masovna pucnjava u Americi na žurci povodom Noći veštica! Ima mrtvih

Jedna osoba je poginula, a 12 povređeno na zabavi povodom Noći veštica u Oklahoma Sitiju u ranim jutarnjim satima u subotu.

Tuča je izbila tokom zabave u Patty's Event Centru, koja je brzo postala smrtonosna jer su pucnji odjeknuli unutar i izvan mesta događaja, navodi News 9.

Nešto posle ponoći usledila je "verbalna svađa", koja je prerasla u tuču koja se prelila ispred centra za događaje, rekao je narednik Džon Skuta za CNN.

- Ti ljudi su se zatim vratili u centar za događaje gde je nastavljena pucnjava - rekao je on agenciji.

Jedna osoba je poginula, a 12 je povređeno. Dvojica su u kritičnom stanju, navodi lokalno izdanje.

