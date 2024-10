ILON MASK ODRŽAO SKUP PODRŠKE TRAMPU: Pozvao birače da glasaju, nudi i novac (VIDEO)

Ilon Mask je održao prvi skup podrške Donaldu Trampu, republikanskom predsedničkom kandidatu.

Mask je pozvao birače u predgrađu Filadelfije da se registruju i glasaju unapred, navodeći da je budućnost Amerike u opasnosti i da se zbog toga uključio u politiku.

Mask je na događaju govorio oko 15 minuta, a zatim odgovarao na pitanja prisutnih, koji su nosili kape sa sloganom Trampove kampanje "Make America Great Again" (MAGA), preneo je AP.

If you’re a registered Pennsylvania voter, you & whoever referred you will now get $100 for signing our petition in support of free speech & right to bear arms. Earn money for supporting something you already believe in! Offer valid until midnight on Monday.

Događaj organizovao je politički akcioni komitet koji podržava kandidate i inicijative bliske republikanskoj partiji "America PAC".

Cilj je bio da se birači u Pensilvaniji podstaknu na glasanje.

.@ElonMusk is going after America’s core problems, and I honestly fear for his life.



He just reminded politicians that the tax dollars they spend belong to the American people.



“For some weird reason, a lot of people in the state, the politicians, they seem to forget that the… pic.twitter.com/jltaNwLO0N