KRALJEVSKA VIZITA: Čarls III i Kamila doputovali u šestodnevnu posetu Australiji, evo kako su dočekani (VIDEO)

Britanski kralj Čarls Treći i kraljica Kamila su danas doputovali u šestodnevnu posetu Australiji i u Sidneju su ih posle 20-časovnog avionskog leta dočekala deca s cvećem.

Na dnevnom redu šestodnevne posete očekuje se da će biti reči o pitanjima životne sredine i da će Čarls istaći opasnosti od klimatskih promena u Australiji gde su česti veliki poljski požari i poplave.

Prilika za upoznavanje Australijanaca s kraljem biće zabava uz ogroman roštilj koji će u jednom sidnejskom parku prirediti autralijski domaćini, i njegov odlazak u Sidnejsku operu.

Tokom prvog velikog putovanja od februara, kada je objavljeno da je oboleo od raka, Čarls planira da se u Australiji sastane i s naučnicima u istraživačkoj laboratoriji koja radi na leku za tu bolest.

