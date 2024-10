Penzionerka iz Džordžije u 81. godini prvi put glasala: Muž joj decenijama branio da ide na izbore (FOTO)

Beti Kartlidž iz Džordžije, iako ima 81 godinu, prvi put je sada bila na izborima za predsednika Sjedinjenih Američkih Država.

Ona je iskoristila pravo i izašla je na prevremeno glasanje u ovoj američkoj saveznoj državi, a ranije to nije učinila jer joj je suprug decenijama zabranjivao da učestvuje na izborima.

Kako prenosi "Dailymail", njen muž joj je rekao da ne misli da treba da glasa - tako da njih dvoje nisu ni izlazili na izbore. Rekla je da je razmišljala o tome pre, ali je objasnila da nije znala da čita ili piše.

"Bila sam udata za njega 64 godine, znala sam sve o njemu. Ali to nikada nije bilo nešto o čemu je razgovarao niti je to želeo da uradi", rekla je ona za "Washington Post".

Ali sada, Beti je imala priliku da izađe na izbore i to je učinila, nakon što joj je muž preminuo prošle godine. Uz pomoć svoje nećake Vande Mur Kartlidž ona se registrovala za glasanje i otišla je na prevremeno glasanje u Kovingtonu.

