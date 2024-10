POVRATAK 'PANIŠERA': Naredio policiji da puca u osumnjičene, sad se opet kandidovao za funkciju!

Bivši predsednik Filipina Rodrigo Duterte (79), poznat i pod nadimkom "Panišer", registrovao se u ponedeljak za kandidaturu za gradonačelnika svog rodnog grada.

Duterte se kandidovao uprkos smrtonosnom nasleđu i svojoj notornoj zaostavštini vezanoj za brutalnu borbu protiv droge, koju Međunarodni krivični sud istražuje kao moguće zločine protiv humanosti.

Duterte je podneo papire pred Izbornoj komisiji u gradu Davao, gde je bio gradonačelnik gotovo dve decenije pre nego što je osvojio predsedničku funkciju 2016.

Njegov sin, aktuelni gradonačelnik tog grada, Sebastijan Duterte, kandidovaće se za njegovog zamenika na narednim izborima, rekli su zvaničnici.

