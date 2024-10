PRONAĐENA MRTVA NA ROĐENDAN! Preživela masakr Hamasa na festivalu, pa se zbog traume UBILA - Oglasio se očajni brat!

Izraelka koja je preživela masakr Hamasaod sedmog oktobra prošle godine, izvršila je samoubistvo na svoj 22. rođendan jer nije uspela da se oporavi od traume.

Širel Golan se borila sa posttraumatskim stresnim poremećajem nakon masakra, potvrdio je njen brat Ejal Golan, preneo je "Dailymail".

Ona je pronađena mrtva 20. oktobra u svom stanu u Poratu, blizu Netanje na severozapadu Izraela, na svoj 22. rođendan. Širel je u dva navrata boravila u bolnici zbog PTSP.

Širel je bila na festivalu Nova u južnom Izraelu sa svojim partnerom Adijem kada su teroristi iz Hamasa napali područje blizu Kibuca Reim i ubili 364 učesnika festivala pre više od godinu dana.

Par se skrivao pod grmom satima i jedva izbegao smrt kada su odbili da uđu u automobil sa 11 drugih posetilaca festivala, koji su pokušavali da se spasu. Svi iz automobila su nedugo potom likvidirani.

Širel i njenog dečka je spasao hrabri policajac Remo Salman El Hozajel, koji ih je odveo na sigurno. On je pomogao u spasavanju oko 200 posetilaca festivala.

