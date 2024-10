LIKVIDIRAN VOĐA ISLAMSKE DRŽAVE ZA IRAK: Ubijen u planinama Hamrin, Bagdad nastavlja da goni džihadiste!

Iračka vojska i bezbednosne snage ove zemlje nastavljaju vojne operacije u oblasti

Irački premijer Mohamed Šija al Sudani izjavio je u utorak da je komandant Islamske države za Irak ubijen u operaciji u planinama Hamrin na severoistoku Iraka, preneo je Rojters.

#BreakingNews :-🇮🇶IRAQI PM ANNOUNCES DEATH OF ISIS COMMANDER Iraqi Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani confirms the killing of the Islamic State's commander for Iraq during a military operation in the Hamrin Mountains. Source -Reuters pic.twitter.com/pMRjna4Bpj

Irački premijer je objavio vest o likvidaciji takozvanog "guvernera Iraka" i komandanta Islamske države (ISIS) u ovoj bliskoistočnoj državi zajedno sa osam visokih vođa grupe u kako je rekao "herojskoj i kvalitativnoj" operaciji u planinama Hamrin.

#BREAKING: Iraqi PM Mohammed Shia’ al-Sudani announces the killing of the so-called “Iraq Governor” of the Islamic State (ISIS) along with eight senior leaders of the group in a “heroic and qualitative” operation in the Hamrin Mountains. pic.twitter.com/7vVePBWZQr