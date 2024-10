FBI istražuje curenje poverljivih informacija o izraelskom planu za napad na Iran

FBI istražuje javno objavljivanje visoko poverljivih obaveštajnih dokumenata koji opisuju pripreme Izraela za uzvratni udar na Iran, saopštio je danas biro.

- FBI istražuje navodno curenje poverljivih dokumenata i blisko sarađuje sa našim partnerima u Ministarstvu odbrane i obaveštajnim agencijama, navodi se u saopštenju.

Portparol Bele kuce Džon Kirbi rekao je u ponedeljak da nije utvrđeno da li se radi o hakovanju ili curenju informacija, kao i da predsednik Džo Bajden prati rezultate istrage.

- Nismo sigurni kako su ovi dokumenti dospeli u javno vlasništvo. Predsednik je i dalje duboko zabrinut zbog bilo kakvog curenja poverljivih informacija u javni domen. To ne bi trebalo da se desi, a neprihvatljivo je kada se to dogodi - rekao je on.

Rojters navodi da se čini da je dokumente pripremila Nacionalna geoprostorno-obaveštajna agencija, u kojima se opisuju američka tumačenja planiranja izraelskog vazduhoplovstva i mornarice na osnovu satelitskih snimaka od 15. do 16. oktobra.

Informacije su se prošle nedelje pojavile na mreži Telegram.

Britanska agencija navodi da Izrael planira odmazdu za iranski napad 1. oktobra, koji je izazvan ubistvom komandanta Hezbolaha, saradnika Teherana, u Libanu.

Autor: Dalibor Stankov