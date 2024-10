OVAKO IZGLEDA KUĆA NETANJAHUA NAKON ŽESTOKOG NAPADA DRONOM: Detalji događaja i dalje nepoznati (FOTO+VIDEO)

Incident je pokrenuo pitanja o tome kako je dron izbegao izraelsku protivvazdušnu odbranu u trenucima kad je vođstvo Hezbolaha desetkovano i dok izraelska vojska jača napade po u delovima Libana.

Izraelska televizija Kan 11 objavila je fotografiju kuće, na kojoj se vidi oštećenje prozora s pukotinama i nečim što izgleda kao tragovi požara.

Izraelska vojska u subotu je objavila da su tri drona prešla iz Libana na izraelsku teritoriju.

BREAKING: HEZBOLLAH DRONE HITS NETANYAHU'S HOUSE. The media is now revealing that the drone struck the bedroom of Netanyahu and his wife. pic.twitter.com/uacbKXwcZL