U Turskoj je u toku talačka kriza nakon što su teroristi upali u štab "TUSAS" Turske vazduhoplovne industrije, koja se nalazi u jednom predgrađu Ankare.

Kako je preneo "CNN Turk", nakon eksplozije napadači, najmanje njih dvojica su ušla u štab kompanije gde kao taoce drže nepoznat broj radnika.

Istovremeno, nedugo nakon što je odjeknula eksplozija došlo je do pucnjave u krugu kompanije, nakon čega je na lice mesta poslat veliki broj specijalaca, vatrogasnih i ambulantnih vozila.

TUSAS Aerospace Industries in Ankara, Turkiye has been attacked, the attacker now holding hostages at the headquarters.



Does Zionist punishing Turkiye for joining BRICS summit?

