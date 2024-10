Eksplozija u fabrici Tojota u Italiji: Poginule najmanje dve osobe, više njih povređeno

Najmanje dve osobe su poginule, a 11 je povređeno u eksploziji koja se dogodila danas u fabrici Tojota matirijal holding u naselju Borgo Panigale u Bolonji.

U Tojotinoj fabrici je nešto posle 17 časova došlo do eksplozije kompresora, a urušio se deo magacina.

Na licu mesta se nalaze pripadnici vatrogasnih i policijskih snaga, kao i medicinske službe sa helikopterima.

Spasilačke ekipe nastavljaju da tragaju za potencijalnim žrtvama pod ruševinama.

