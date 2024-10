Preminula najstarija osoba u SAD: Fransis imala 115 godina

Umrla je Elizabet Frensis u 115 godini, a bila je najstarija osoba u Sjedinjenim Američkim Državama.

Njena 69-godišnja unuka i negovateljica Etel Harison rekla je za Ej-Bi-Si Njuz da je Fransis umrla mirno u utorak uveče, okružena svojom porodicom.

U razgovoru, Harison je opisala Fransis kao "osobu koja je volela ljude, volela Gospoda, njena vera je bila izuzetno jaka".

- Uvek je bila, znate, vesela, znate: "Kako ste. Dobro ste..." takva je bila njena ličnost - rekla je Harison, pa dodala: "I uvek bi govorila, znate, tretirajte ljude onako kako želite da se prema vama ophode. I to je bio njen moto".

Elizabeth Francis, the oldest living person in the United States, has died at the age of 115. pic.twitter.com/14NgHnE8YI