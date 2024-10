Federalni sud odlučio: Država Njujork može da zabrani nošenje oružja na osetljivim lokacijama

Federalni žalbeni sud potvrdio je danas velike delove opsežnog njujorškog zakona o oružju, saopštivši da ta savezna američka država može da zabrani ljudima da nose oružje na "osetljivim lokacijama" kao što su škole, parkovi, pozorišta i barovi.

U jednoglasnoj odluci, veće Drugog američkog okružnog apelacionog suda na Menhetnu, takođe, je odbacilo delove zakona iz 2022. godine, uključujući zabranu nošenja oružja na privatnim lokacijama koje su uglavnom otvorene za javnost, kao što su benzinske pumpe i supermarketi, preneo je Rojters.

Tročlano veće je donelo iste zaključke kao i u decembru, nakon što je Vrhovni sud SAD u drugom slučaju razjasnio ustavnu zaštitu koja se pruža vlasnicima oružja.

Guvernerka Njujorka Keti Hočul potpisala je zakon 1. jula 2022, nedelju dana nakon što je Vrhovni sud poništio drugačiji, više od jednog veka star državni zakon o nošenju oružja van kuće.

