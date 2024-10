NOVI TERORISTIČKI NAPAD U IZRAELU! Kamionom se zakucao u punu autobusku stanicu! Ima povređenih, došlo do pucnjave! (VIDEO)

Desetine ljudi je povređeno u nedelju u naletu kamiona na autobusku stanicu u centralnom Izraelu.

- Trenutno se istražuju okolnosti događaja - navodi se u saopštenju policije.

Stanica se nalazi na izlazu iz vojne baze u centralnom Izraelu.

#BREAKING 🚨🇮🇱 DOZENS INJURED IN TERROR ATTACK IN ISRAEL



Emergency services are responding to a mass-casualty incident after a truck plowed into people waiting at a bus stop in Glilot Junction, central Israel. The area, near Herzliya, houses the Mossad headquarters and several… pic.twitter.com/fY67zcPhJr