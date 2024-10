'Ovde je prošao...' Tramp prvi put posle atentata pokazao ranu! Mreže eksplodirale nakon podkasta sa Roganom, svi pričaju samo o ovom

Bivši predsednik SAD Donald Tramp pokazao je voditelju Džou Roganu uvo koje se oporavlja od ranjavanja u Pensilvaijini, kada je na republikanskog kandidata pucao Tomas Metju Kruks.

Tramp je govorio o pokušaju atentata u Batleru, pokazujući ožiljak od metka, smešten iza desnog uha.

- Ovde je prozujalo - rekao je, dok je Rogan primetio:

- Zarasta prilično dobro - rekao je Tramp.



JOE ROGAN: “Do you even have a scar in your ear? You got anything on there?” TRUMP: “It's a tiny little mark. It zigged right there” pic.twitter.com/vO3OaIAyfN

Tramp je uzvratio:

- Nije kao kod rvača ili UFC boraca… Bio je to precizan pogodak. Ostao je trag, ali to me čini čvršćim.

Tramp je dodao da je osećaj kada je prvi put ušao u Belu kuću bio nestvaran, ali da pucnjava nije.

- Kad sam ležao, znao sam tačno šta se dešava - rekao je.

Trump was interviewed last night with Joe Rogan on his podcast and asked him about being shot on the ear:



Joe Rogan: do you even have a scare on your ear? Do you have anything?



Donald Trump: I do



Rogan: let me see it; where is it at?



Trump— [pointing to his ear.]



Rogan:… pic.twitter.com/lZuqPheqFc