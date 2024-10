Moralesov džip pogođen sa 14 hitaca: Bivši predsednik Bolivije se oglasio nakon atentata

Bivši predsednik Bolivije Evo Morales izjavio je da su napadači u nedelju ispalili rafal metaka na njegov automobil dok je putovao na intervju u radio stanicu u centralnom gradu Kočabamba, pri čemu je njegov vozač ranjen.

- Automobil kojim sam stigao ima 14 rupa od metaka. Ovo je bilo planirano, cilj je bio da me ubiju- rekao je Morales, dodajući:

- Radio stanica koja je ugostila intervju, "Kawsachun Coca", objavila je video za koji tvrdi da prikazuje automobil izrešetan mecima u kojem se Morales nalazio. Na vetrobranskom staklu su bile tri rupe od metaka, a vozač je imao krv na glavi.

Morales je za napad okrivio trenutnog predsednika Luisa Arcea, bivšeg saveznika i ministra iz njegove vlade, sa kojim je u međuvremenu došao u sukob.

- Lučo je uništio Boliviju i sada želi da eliminiše naš proces ovakvim ubijanjem - rekao je Morales, koristeći nadimak predsednika, u pokušaju da se ponovo kandiduje za predsednika.

Morales,ima 65 godina i na funkciji predsednika bio je od 2006. do 2019. Bio je veoma popularan u Andama sve dok nije pokušao da zaobiđe ustav i obezbedi četvrti mandat. Bio je primoran da podnese ostavku nakon što je izgubio podršku vojske posle izbora obeleženih optužbama za prevaru, nakon čega je pobegao u Meksiko.

JUST IN: 🇧🇴 Former Bolivian President Evo Morales survives an assassination attempt.



pic.twitter.com/NJyfxQgLJf