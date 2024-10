IMA MRTVIH I NESTALIH: Poplave prave haos u Italiji, desetine ljudi izolovano, automobili zgužvani! (VIDEO)

Razorne poplave u Italiji.

Loše vremenske prilike i dalje prave velike probleme. Telo pronađeno jutros iz reke Olona je identifikovano, a vatrogasci su potvrdili da se radi o Antoneli Bortolon (62), koja je nestala iz svog doma u Varezeu u noći između petka i subote.

Uzroci smrti, koje karabinjeri istražuju nakon što je njen suprug podneo prijavu nestalih osoba, još nisu poznati.

Potraga za Davideom Violinom (62) koji je nestao juče popodne u brdima Arencana u Đenovi, nastavljena je jutros u zoru. Muškarac je nestao juče popodne zbog nevremena koje je pogodilo oblast Savone i zapadni deo Đenove.

Massive flood due torrential rainstorm in the Ischia of Campania region, Italy 🇮🇹 (22.10.2024)



