ZAPALJENE GLASAČKE KUTIJE ,OŠTEĆENO NA STOTINE LISITĆA Incidenti uoči izbora u Americi (VIDEO)

Nekoliko glasačkih kutija sa prevremenim glasovima u Oregonu i državi Vašington zapaljene su danas, u incidentima za koje vlasti veruju da su povezani, saopštila je policija. Veruje se da su ova dva incidenta, koja su se dogodila blizu granice između Oregona i Vašingtona, povezana sa trećim napadom na glasačku kutiju ranije ovog meseca u Vankuveru (Vašington), preneo je "ABC news".

Policija Portlanda je reagovala na prvi prijavljeni incident oko 3.30 po lokalnom vremenu, kada je došlo do požara na glasačkoj kutiji. Bezbednosni tim iz Izborne komisije okruga Multnoma intervenisao je i ugasio požar, saopštili su zvaničnici. Prema rečima portparola Policijskog biroa Portlanda, Majka Benera, na glasačku kutiju je bio postavljen zapaljivi uređaj, koji je izazvao požar.

Sredstvo za gašenje sprečilo je dalje oštećenje i zaštitilo "gotovo sve listiće", iako su tri listića oštećena, navela je Izborna komisija okruga Multnoma u saopštenju za javnost.



Election interference in Clark County Washington, or a prank? Ballot drop box set on fire, no word yet as to the cause.



