DANAS OVI DELOVI BEOGRADA BEZ VODE: Spremite zalihe!

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštinama Savski venac, Vračar i Voždovac danas će bez vode ostati potrošači tih opština, saopštilo je JP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Prekid će biti od osam do 20 časova, a za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđene auto-cisterne. Potrošači koji će ostati bez vode nalaze se u bloku ulica između Bulevara Franšea d’Eperea i Prokupačke, bloku ulica između Bulevara Franšea d’Eperea i Zvečanske, bloku ulica od Autokomande do Ljubićke, oivičenom ulicama Stefana Prvovenčanog i Admirala Vukovića, i bloku ulica od Južnog bulevara do Kolubarske ulice, oivičenom ulicama Stefana Prvovenčanog i Ustaničkom. Iz JP "Vodovod i kanalizacija" upućuju molbu potrošačima da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Takođe, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u Opštini Zemun, u četvrtak, 7. novembra, od 9 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u Davidovićevoj, Marka Nikolića i Kosovskoj ulici, saopštili su danas iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna, a na potrošače se apeluje da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe. Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Autor: Dubravka Bošković