Kako da se vozite žutom trakom i da ne platite kaznu: Može samo ovako...

Šta biste dali da usred krkljanca u Bulevaru despota Stefana možete da skrenete u žutu traku i "date gas".

Pa, možda i možete i to vas ništa neće koštati pod određenim uslovima. Nisu to nikakve privilegije i slično... Svako ovom žutom trakom može da vozi od 6 uveče do 7 ujutro, kao i od 9 do dva sata popodne!

Čitajte sitna slova, piše ispod znaka: "Od 7 do 9 i od 14 do 18 sati".

To ne važi za sve žute trake, već samo za pojedine.

Spomenuli smo već Bulevar despota Stefana, gde takav režim žute trake važi od Braće Jugovića do Cetinjske, kao i od Džordža Vašingtona do Mitropolita Petra, u oba smera.

Druga žuta traka koja važi samo u Špicu je u Bulevau Nikole Tesle od Ušća do Brankovog mosta, kao i u Omladinskih brigada od Jurija Gagarina do Bulevara Milutina Milankovića u oba smera.

I u Jurija Gagarina, od Omladinskih brigada do Mosta na Adi i suprotno važi takav režim žute trake.

Isto je i u Balkanskoj ulici od Nemanjine do Admirala Geprata, u Hajduk Veljkovom vencu od Risanske i Birčaninove do Nemanjine, kao i u Sarajevskoj od Drinske do Risanske i Birčaninove.

Vreme važenja ostalih žutih traka je od 00 do 24 sata!

Autor: Marija Radić