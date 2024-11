SVE O NOVIM IZMENAMA U GSP: Evo šta znači dinamički red vožnje! Planirano i povećanje broja vozila, ali to nije sve

Sve novine saopštio je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, nakon obilaska radova na izgradnji novog parkinga kod pijace "Banjica", rekao je da uspostavljeni redovi vožnje, čija je starost nepoznata, nisu mogli da budu ispoštovani zbog sve drastičnijih promena grada u saobraćajnom smislu i broju automobila, kojih je u poslednjih 10 godina za 200.000 više.

- Polasci će da budu kao i do sada. Prvi put možemo da garantujemo za broj vozila u saobraćaju, jer imamo dupli GPS sistem. Do sada to nije bio moguće, a o tome ću govoriti za nekih mesec dana - rekao je Šapić.

On je naveo da se planira povećanje broja vozila za 25 ili 30 odsto, te da ćemo uvođenjem dinamičkog reda vožnje imati pravo stanje stvari.

- Red vožnje fiktivan, napravljen je davno i ne služi ničemu osim da se zloupotrebljava u dogovoru sa dispečerima i vozačima - rekao je Šapić.

Ostali projekti u gradu

Na pitanje o uklanjanju splavova, Šapić je rekao da je deo prebačen na Adu Huju, u Grocku, ističući da obale Save i Dunava oko Ušća izgledaju drastično drugačije.

Gradonačelnik je dodao i da će se sa Ministarstvom zdravlja razmotriti mogućnost izgradnje Doma zdravlja na Banjici, koja bi imala kapacitet da zadovolji potrebe građana koji žive u tom delu grada, dodajući da se planira izgradnja ambulante na okretnici tramvaja.

- U toku je njeno projektovanje. Videćemo hoće li ona da zadovolji sve uslove ili ne. Ukoliko ima potrebe za domom zdravlja, naravno da ćemo to da podržimo, raspitaću se, pa ću videti sa Ministarstvom zdravlja - rekao je Šapić, prenosi Tanjug.

On je podsetio da je proširena Višnjička ulica, Bulevar Zorana Đinđića, koji se nastavlja na novi kružni tok koji će za dve godine biti najvažniji jer će sa njega moći da se ide na četiri mosta.

Takođe, Šapić je naveo i da je proširena ulica Tošin bunar, kao i da se trenutno radi ina proširivanju drugih beogradskih ulica.

- To su saobraćajna rešenja. Karađorđevu ulicu, ako ste primetili kolika je sad frekvencija saobraćaja. Sve su to stvari na kojima radimo jer Beograd više ne može da izdrži taj broj automobila sa saobraćajnim rešenjima koja trenutno ima. Negde može, ali u centru grada ne može. Za dva, tri dana ćemo govoriti i o centru grada - rekao je Šapić.

Autor: Dalibor Stankov