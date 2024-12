ŠTA TAČNO ZNAČI DINAMIČKI RED VOŽNJE, DETALJNO OBJAŠNJENJE: Vožnje gradskim prevozom od 1. januara besplatne, a evo kad će polaziti s okretnica

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić govorio je danas o redu vožnje gradskog prevoza u Beogradu i objasnio kako će funkcionisati dinamički red vožnje. Rekao je da aktuelni red vožnje nije mogao da se poštuje zbog velikih promena u gradu u saobraćajnom smislu.

Prvo je pomenuo kako sada funkcioniše gradski prevoz i koje su njegove mane, zbog kojih se uvodi dinamički red vožnje:

"Autobus treba da bude u određeno vreme na tom i tom mestu u centru grada, ne pričam o prigradskim mestima, jer tu može koliko toliko da se radi prognoziranje, jer ima manji broj stanica, idu okolnim putem... dakle u centru grada kada određeno vozilo treba negde da bude, ukoliko se zaglavi u saobraćaju, kako ono da dođe na to mesto? Nikako. Ono ili ostane zaglavljeno u saobraćaju ili zatvori vrata, ne prima putnike i vozi sam za sebe i juri neki lažni red vožnje. Red vožnje u centralnim gradskim opštinama ranije je postojao tako što odredite polazak na početnoj stanici i onda vršite predikciju koliko bi trebalo vremena na osnovu nekog izvozanog kruga da krene vozilo.To se čak radilo jednom u nekoliko godina. Nije se ažuriralo ni na godišnjem nivou, a vi ste svesni koliko se menja saobraćaj u Beogradu. Onda ste dobijali to fiktivno polazno vreme koje je znao dispečer i koje je znao vozač. Vozači su onda radili kad se zaglave u saobraćaju zvali dispečere i pitali da li mogu da se isključe da bi stigli - i isključe se. Onda on izbaci putnike, pa nestaje, pa troši manje benzina jer nije opterećen, a plaća mu se po kilometru... Ljudi onda gledaju kako prolazi prazan autobus i sve to da bi stigao na red vožnje. Ovo su bile mane prethodnog reda vožnje i on je bio pogrešan i odlučili smo da to menjamo", rekao je gradonačelnik Aleksandar Šapić.

Kako će funkcionisati dinamički red vožnje?

On je objasnio i kako će funkcionisati dinamički red vožnje.

"Prvo smo ukinuli plaćanje privatnicima po provedenom vremenu u saobraćaju, nego samo onoliko koliko pređe kilometara. Drugo, ne može više da zatvori vrata i da vozi na početnu stanicu, nema tog dispečera koji će mu reći, jer neće juriti radno vreme. Treće, na svakoj početnoj stanici, sad radimo softver, će postojati poseban semafor, tj tabla, koja će davati signal vozaču kad treba da krene, jer ćemo mi nakon svakog kruga koji obiđe raditi ponovnu rekalkulaciju u odnosu na raspored ostalih vozila i truditi se da sva vozila budu u jednakim intervalima da se ne bi dešavale 'kobasice'", rekao je gradonačelnik i dodao:

"Nastojimo da, koliko nam mogućnosti dozvoljavaju, menjamo određena saobraćajna rešenja jer se Beograd značajno promenio u prethodnih desetak godina i na ulicama je mnogo više vozila. Pokušavamo da, do trenutka dok Beograd ne dobije metro kao primarni vid prevoza, smanjimo i usporimo proces zagušenja saobraćaja. To ne vidi samo onaj ko ne želi da vidi", rekao je Šapić.

Autor: Aleksandra Aras